Fachada do consulado dos EUA é depredada no Rio A fachada do Consulado dos Estados Unidos no Rio, situado perto da Cinelândia, foi alvo de depredação, após protestos na região central, na noite desta terça-feira, 15. Manifestantes usaram pedras para tentar quebrar os vidros do prédio. Na semana passada, o consulado também havia sido atacado. Ainda no entorno da Cinelândia três orelhões foram arrebentados.