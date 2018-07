Fachadas na favela Santa Marta recebem pintura A favela Santa Marta vai ficar mais colorida. Moradores da primeira comunidade no Rio de Janeiro a receber as forças de pacificação, há quatro anos, terão as fachadas de suas casas revitalizadas. A ação social promovida pelas tintas Coral doará 300 mil litros de tinta em 25 diferentes tonalidades aos habitantes do morro.