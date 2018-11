Faculdade de Mogi das Cruzes pune 18 estudantes de Medicina por trote violento A Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) decidiu punir 18 alunos de Medicina por trote ocorrido em fevereiro. Após a sindicância, que ouviu estudantes e utilizou imagens de reportagem do Fantástico, da Rede Globo, a instituição afirmou em nota que o comportamento dos estudantes foi "totalmente inapropriado." Dos 18, dois foram suspensos por 30 dias (o que implica perda do período letivo por falta); outros dois, por 15 dias; o resto, que fazia parte da organização do evento, foi advertido formalmente. Segundo o pró-reitor, José Augusto Peres, os alunos não foram expulsos pela primariedade das ações e por terem se apresentado espontaneamente. "Eles se mostraram arrependidos e disseram que não acharam que estavam agredindo", afirma.