Faculdade faz mutirão para saúde amanhã em SP As Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU) farão um mutirão gratuito para a realização de exames e orientação a respeito de doenças e cuidados com a saúde na sexta-feira (21) na cidade de São Paulo. A 10ª Ação da Saúde será realizada a partir das 8 horas em dois pontos da capital paulista, no Campus Santo Amaro, na zona sul, e na Faculdade de Educação Física, na Liberdade, região central. O atendimento será feito por alunos, funcionários e professores da FMU.