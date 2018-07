Fadiga leva foliões para ambulatório no Anhembi A noite de carnaval no sambódromo do Anhembi seguia tranquilamente, de acordo com avaliação preliminar do Corpo de Bombeiros e do serviço ambulatorial que atende os foliões. Até as 4 horas desta manhã, 24 pessoas foram encaminhadas para o socorro médio, sem nenhum caso grave.