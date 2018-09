Faixa central da Marginal do Pinheiros é liberada em SP A faixa central da pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castello Branco, próximo à Ponte do Morumbi, na capital paulista, foi liberada. Ela havia sido bloqueada depois de um acidente envolvendo duas motos na tarde de hoje. A Companhia de Engenharia de tráfego (CET) informou que a faixa da esquerda permanece bloqueada. As duas faixas haviam sido bloqueadas para que o helicóptero da Polícia Militar pousasse e retirasse as vítimas do local.