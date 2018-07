Faixa da Dutra é liberada, mas ainda há congestionamento

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os cerca de 300 manifestantes entraram em acordo com os policiais e liberaram uma das duas faixas no local. O grupo ainda ocupa a faixa da direita e o acostamento da via.

Apesar da liberação, o congestionamento ainda é grande no local, indo até o quilômetro 158 da via. O trânsito está sendo desviado na altura do quilômetro 158, passando pela cidade de Jacareí. A Polícia Rodoviária Federal pede aos motoristas que evitem a rodovia e optem pela Rodovia Carvalho Pinto.