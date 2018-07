Faixa da Ponte dos Remédios, em SP, será liberada Uma das faixas de rolamento, sentido São Paulo, da Ponte dos Remédios, na zona norte de São Paulo, será aberta ao tráfego a partir de hoje. Caminhões estarão proibidos de circular pela ponte, no mesmo sentido, das 17 horas às 20 horas. Com essa liberação, será retomada a montagem de faixas reversíveis na ponte, hoje operando integralmente em duplo sentido por conta das obras de recuperação que estão sendo realizadas pela Secretaria Infraestrutura e Obras (Siurb) no local.