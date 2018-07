Faixa de ônibus na Marginal é ativada nesta 2ªfeira A faixa exclusiva para ônibus na Marginal do Tietê será ativada a partir desta segunda-feira, 17. Ela vai funcionar à direita da via, em ambos os sentidos, entre as Pontes das Bandeiras e Aricanduva, com extensão total de 12,7 km. O horário será das 6h às 9h, de segunda a sexta-feira, no sentido Castelo Branco. Na direção oposta, da Rodovia Ayrton Senna, ela vai operar das 17h às 20h. Na Marginal do Pinheiros, ainda estão sendo definidos os trechos da faixa exclusiva para coletivos, que deverá começar a funcionar até o mês que vem.