Faixa de ônibus trava Viaduto Pacaembu Inaugurada no fim do ano passado, a faixa exclusiva de ônibus no Viaduto Pacaembu, zona oeste de São Paulo, tem causado transtornos até para os coletivos, em horários de maior movimento. Carros que saem da Rua Brigadeiro Galvão evitam entrar na faixa da direita, no sentido zona norte, para fugir das multas. Dessa forma, ficam aguardando a oportunidade para ingressar nas demais faixas de rolamento, à esquerda, impedindo a fluidez dos coletivos. Por hora, são 110 ônibus.