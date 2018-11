A colisão aconteceu no km 27, em Embu das Artes, às 6h25. Apesar da liberação das faixas de rolamento, às 8h30 o motorista encontrava lentidão do local do acidente até o km 30. A Rodovia Régis Bittencourt também apresentava 13 km de tráfego intenso, entre as regiões de Embu das Artes e Itapecerica da Serra, reflexo do acidente. A via estava parada do km 292 ao km 279, no sentido São Paulo.