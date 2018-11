Fala, professor

Há 20 anos, o jornalista Heródoto Barbeiro acostumou-se a acordar às 4h30 para dar bom dia aos ouvintes da CBN logo às 6h. Hoje, após deixar dois empregos longevos (também saiu da TV Cultura, onde estava desde 1989) e prestes a ancorar o novo Jornal da Record News (que estreia nesta segunda-feira, às 21 horas), Heródoto brinca que já não levanta mais às 4h30, mas "15 pras 5". A mudança, aos 65 anos, tem um porquê - e ele garante que não é dinheiro.

Convidado a integrar um novo projeto do canal, Heródoto foi contratado a peso de ouro com a missão de mudar o conceito da marca, trazendo credibilidade e notoriedade à emissora jornalística que, com sinal aberto em UHF, tem mais alcance que os outros canais de notícia (somou 0,3 ponto de média em março), mas ainda carece de repercussão. Heródoto agora divide bancada com a jornalista Thalita Oliveira e, a cada dia, com comentaristas diferentes. Há ainda a promessa de uma interatividade nunca antes vista na TV para o que a Record define como o 1.º telejornal transmídia brasileiro: além de enviar perguntas para serem lidas no ar, o público poderá assistir ao telejornal na web em tempo real e acompanhar a redação nos 15 minutos que o antecedem, assim como os 15 minutos que o sucedem.

Nesta conversa com o Estado, Heródoto conta o que o motivou a mudar de ares.

Você já deve ter recebido outros convites para integrar outros times em TV. Por que só agora decidiu trocar de emissora?

Porque foi um convite para abrir um novo espaço de jornalismo e para ajudar na construção da marca Record News. E acho que ter a oportunidade de participar de um projeto desses é o tipo de desafio que qualquer jornalista teria aceitado.

Você ficou desmotivado na Cultura após a saída do Roda Viva? (Ele foi substituído na apresentação pouco depois de questionar o então presidenciável e ex-governador José Serra sobre o preço dos pedágios em SP)

Não. Depois que saí do Roda Viva, e a Cultura tem todo o direito de trocar de apresentador, eu estava fazendo outras coisas. Fiz mais 20 dias de telejornal, cobri dois turnos das eleições, as posses do Alckmin e da Dilma, além do piloto do Cultura Retrô. Eu não estava desmotivado. Trabalhei lá 22 anos. Fiz tudo o que você possa imaginar: trabalhei em ilha de edição, sem aparecer no vídeo, aprendi a editar matérias...Pra mim, é o seguinte: é um trabalho jornalístico? Eu estou sendo pago pra isso? Então faço com a maior boa vontade.

E o dinheiro, pesou na decisão de aceitar esse desafio?

Olha, estou com 65 anos. Tenho uma situação econômica estável. Se você perguntar se estou ganhando bem, eu estou, sem dúvida. Mas esse desafio nenhum jornalista recusaria. Se não acreditasse nisso, pode ter certeza de que eu não viria.

Já sente falta do rádio?

(risos) Claro que sinto. Mas jornalismo é jornalismo, seja onde for. Nas Organizações Globo, trabalhei por 28 anos. E trabalhei simultaneamente na Gazeta, no SBT e na Cultura. Mas agora quiseram exclusividade.

Desde quando noticiamos sua ida para a Record News no blog do TV, no portal do Estadão, em fevereiro, recebemos comentários diários de órfãos seus na CBN. Poucos citam a Cultura. Sua voz marca mais que o rosto?

Não. Acho que meu rosto é tão feio que a primeira vez que o cara olha ele não esquece (risos). Mas a audiência da CBN é muito grande. Se vocês somarem todas as praças, chega a 1 milhão de ouvintes.

A Record News espera que essa audiência migre para seu novo jornal na TV?

Acho que as pessoas vão assistir ao jornal porque tem credibilidade, um conjunto excelente de comentaristas que podem falar o que quiser. O que vai atrair audiência é o conteúdo.

Muitos internautas do blog dizem ‘tomara que ele tenha toda liberdade que tinha na CBN’...

Pode ter certeza de que se não fosse para ter toda a liberdade, eu não estaria aqui. Nem eu nem ninguém aqui vai fazer sacanagem. Assinei um contrato de 29 laudas, só para a TV, e tem uma cláusula lá, de umas dez linhas, garantindo liberdade editorial, de expressão, liberdade de comentar qualquer coisa.

Mesmo notícias envolvendo igrejas, religiões?

O (Ricardo) Kotscho é católico, eu sou budista... Não tem nada a ver. Se tiver um fato jornalístico envolvendo religião, vamos dar, sim. Vem aí o Dalai Lama, e nós não vamos noticiar?

Em geral, a Record usa sua plataforma de modo explícito para defender suas posições, como quando ataca a Globo em seus telejornais ou defende a Igreja Universal de denúncias. Você ponderou isso?

Ninguém aqui falou nada a respeito disso. Mas você não concorda que isso é bom pra democracia, para as pessoas refletirem? A população vai ver de um lado uma denúncia, de outro lado outra denúncia e vai criar sua própria opinião.

Fazer telejornal com comentaristas e participação online de telespectador aumenta o risco de saia justa ao vivo. Há estratégias para driblar isso?

Você sabe que meu nome é complicado. E às vezes os entrevistados falam meu nome errado no ar. Já me chamaram de Heráclito, Herodes, Herodóto, Herodôto e até Aeródromo Carneiro (foi um repórter da Bahia que relatava uma queda de avião). Mas sabe de uma coisa? Nunca corrigi meu nome no ar.

Isso nem é tão saia-justa...

O mais constrangedor é o cara falar um palavrão, mas não o conteúdo do que ele vai dizer. Porque quando você convida alguém pra falar, você tem que respeitar a opinião do cara. Quando alguém manda uma crítica dirigida a mim, eu leio no ar.

Com tanta paparicação dos ouvintes órfãos, da Record News, dos colegas e do "salarião", como está seu ego?

Sob controle (risos). Isso eu aprendi no budismo. Mas agora tudo aquilo que nós prometemos, vamos ter de cumprir. Acho que essa postura vai acabar provocando ações semelhantes no mercado. Vai ser bom pra todo mundo. A criação de mais um espaço jornalístico vai ser bom pra sociedade, pra cidadania, pra pluralidade de ideias. Estamos buscando repercussão, não audiência.

Frases

"Está difícil segurar o meu ego"

Heródoto Barbeiro

"Estamos buscando repercussão, não audiência"

Idem

"Não fiz contrato com a igreja, fiz contrato com uma rede de televisão que é a segunda do País"

Ricardo Kotscho

"Me disseram que podia falar sobre qualquer coisa. Nunca me falaram isso em lugar nenhum"

Nirlando Beirão

"Exercitar seu ponto de vista assinando embaixo tem outra responsabilidade. "

Beth Goulart