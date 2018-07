''Falaram para vir porque tinha terra e criaram reserva'' O prefeito de Itaituba, Valmir Climaco (PMDB-PA), ilustra o perfil de ocupação fundiária na região. Fazendeiro e dono de serraria e garimpo, saiu do Ceará no início dos anos 1970, atraído pela facilidade em ocupar terras e pelo chamariz do garimpo do ouro. "O governo fazia propaganda para vir para a Amazônia porque tinha terra de sobra para cortar madeira e criar gado", conta. "Depois, criaram reserva", completa, em alusão à criação de áreas de proteção na região, em 2006, como a Floresta Nacional do Amana, que está sendo licitada, e o Parque Nacional do Jamanxim.