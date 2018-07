Falece Ronaldo Cunha Lima, ex-governador da Paraíba

O ex-governador do Estado da Paraíba, Ronaldo Cunha Lima, faleceu na manhã deste sábado, aos 76 anos, em sua residência, informou o Governo do Estado em comunidado em sua página na Internet.

Cunha Lima faleceu por conta de um câncer no pulmão, que foi diagnosticado em julho do ano passado. Pai do senador Cássio Cunha Lima, ele foi senador, deputado federal e prefeito da cidade de Campina Grande, sua base eleitoral.

O velório acontecerá no Palácio da Redenção, sede do Governo, à partir das 14h.

(Por Fábio Couto)