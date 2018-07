Falha afeta circulação na Linha 1-Azul do Metrô de SP Uma falha em equipamento de via da Linha 1-Azul do metrô da capital paulista, está afetando a circulação dos trens na manhã de hoje. Segundo a Companhia do Metropolitano de São Paulo, o problema apareceu às 7h32, nas proximidades da Estação Jabaquara, na zona sul da cidade.