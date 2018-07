Falha afeta distribuição de remédio infantil

Como o remédio infantil tem oferta restrita, o Ministério da Saúde autorizou o uso do produto adulto para o preparo da solução oral em todo o País. "Foi dada orientação para que o preparo das doses infantis fosse realizado com menor quantidade possível de medicamentos, nos meses de menor demanda para evitar desperdício", explicou Napoli. A operação ficava a cargo do laboratório de uma faculdade particular - a Unieuro.

"Era um esquema improvisado, informal mesmo", admitiu o coordenador das doenças imunopreveníveis do GDF, José Edson Pelicano. "Nem tudo no serviço público é feito com contrato, com licitação. É assim mesmo", completou. No mês de janeiro, o laboratório entrou de férias e o preparo foi interrompido.L.F.