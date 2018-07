Falha afeta funcionamento de trens da CPTM e do Metrô Falhas de via no Metrô de São Paulo e na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), mais a chuva que caiu na tarde desta terça-feira, 27, afetam a circulação de trens. No metrô, todo o sistema opera com velocidade reduzida por causa do problema; na CPTM, a falha afetou os passageiros da Linha 7-Rubi (Jundiaí-Luz).