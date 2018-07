Falha afeta por 1h circulação na Linha 2 do Metrô do Rio Um problema técnico em um trem afetou nesta manhã a circulação da Linha 2 do Metrô do Rio. Segundo a assessoria do Metrô, uma composição que seguia para a zona sul da cidade apresentou uma avaria às 7h18, perto da estação Engenho da Rainha.