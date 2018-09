Falha atrasa trens da linha vermelha do metrô de SP A circulação de trens da Linha 3-Vermelha do Metrô de São Paulo (Corinthians/Itaquera-Palmeiras/Barra Funda) está prejudicada desde as 7h35, por conta de falha de tração em uma das composições. Nesse horário, um trem parou na metade da plataforma da Estação Barra Funda, sentido Itaquera, paralisando as operações. Segundo o Metrô, a composição estava sendo rebocada para a área do estacionamento da Barra Funda por volta das 8 horas.