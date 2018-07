Falha compromete viagem de linha do metrô em SP Uma falha elétrica na Linha 1 (Tucuruvi-Jabaquara) do Metrô causou transtornos aos passageiros na manhã de hoje. Os trens pararam de circular entre as estações Vila Mariana e Praça da Árvore, no sentido Tucuruvi. No outro sentido, em direção ao Jabaquara, a circulação estava normal. Com a paralisação, muitos usuários começaram a se aglomerar nas estações, obrigando o fechamento das catracas. Para compensar o transtorno, funcionários da Metrô entregaram um bilhete com validade para uma viagem para os passageiros.