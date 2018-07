Falha de energia atrasa júri de Carla Cepollina

Parte da casa ficou sem energia elétrica durante mais de três horas. A luz foi restabelecida por volta as 13h e a reunião estava prevista para começar às 13h45, de acordo com a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Segundo a Eletropaulo, a causa da interrupção foi uma sobrecarga no sistema interno do fórum, que desligou um elo entre a caixa de energia do local e a rede elétrica. A empresa enviou uma equipe de técnicos para o local.

No primeiro dia do julgamento, nesta segunda-feira, Carla acabou expulsa do plenário por ter interferido no depoimento de uma testemunha, e sua mãe, Liliana Prinzivalli, advogada e defesa, chegou a ser impedida de se manifestar, pelo juiz Bruno Ronchecci de Castro.