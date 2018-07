Falha de energia em aeroporto de AM altera rota de vôo O vôo 1938 da Gol Linhas Aéreas, que vinha de Cruzeiro do Sul, no Acre, para o Aeroporto Internacional de Manaus, com 179 passageiros, foi alternado ontem para o aeroporto militar de Ponta Pelada, também em Manaus, por volta das 20h10. As luzes de auxílio ao longo de toda a pista ficaram apagadas por cerca de 10 minutos, prejudicando o pouso do avião. Com o desvio, o vôo ficou atrasado em duas horas, segundo informações da assessoria da Gol. De acordo com a assessoria da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) de Manaus, o problema ocorreu na torre de controle da Força Aérea Brasileira (FAB) e o Centro de Comunicação da Aeronáutica (Cecomsaer) é que irá se manifestar sobre o ocorrido, o que deve acontecer no período da tarde.