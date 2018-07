Falha deixa 900 mil moradores sem água na Grande SP Cerca de 900 mil moradores dos municípios de Jaraguá, Perus, Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Morato, na Grande São Paulo, ficaram sem água na madrugada de hoje após um problema no fornecimento de energia elétrica. Segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), o problema aconteceu por volta das 20h30 e a energia elétrica foi restabelecida no início da manhã de hoje de hoje.