Falha desliga linha e subestação de Furnas e afeta DF

Conforme o operador, a recomposição do sistema foi iniciada imediatamente e ainda estava em andamento por volta das 16 horas. Não há prazo para a completa restauração do fornecimento, que afeta parte da capital federal desde as 13h13.

As causas do problema ainda não são conhecidas. O ONS deverá realizar em três ou quatro dias uma reunião com os envolvidos - Furnas e a distribuidora local, a Companhia Energética de Brasília (CEB) - para apurar os motivos da interrupção.