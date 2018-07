Falha desliga subestação de Furnas; afeta Brasília

A estatal afirmou que às 13h12 ocorreu um rompimento de cabos de conexão de uma linha de transmissão que liga a subestação Brasília Geral, de Furnas, à outra de propriedade da Ceb, distribuidora que atende ao Distrito Federal.

A falha, segundo Furnas, causou a interrupção no fornecimento de 169 megawatts e afetou o suprimento à Ceb.

"As equipes técnicas estão no local para avaliar as causas do ocorrido e proceder os reparos necessários", disse a estatal responsável pela transmissão de parte relevante da energia no país.

Mais cedo, ainda em caráter preliminar, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) havia informado sobre a falha.

(Por Fábio Couto)