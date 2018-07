Falha elétrica pode ter causado incêndio que matou brasileiros em Londres

Testes iniciais revelaram que o incêndio que matou seis pessoas, entre elas três brasileiros, no início de julho, em Londres, foi causado por uma falha elétrica.

A chama que deu início ao incêndio no prédio residencial Lakanal House, no bairro de Camberwell, se originou de um aparelho de televisão portátil que tinha mais de 10 anos de uso.

O fogo se espalhou rapidamente e precisou ser contido por mais de 100 bombeiros.

Segundo os testes, o revestimento existente entre as paredes pode ter facilitado a propagação do fogo pelo prédio.

Brasileiros

De acordo com um documento obtido pela BBC, a subprefeitura regional de Southwark, proprietária do imóvel, sabia que a Lakanal House corria risco de incêndio.

Os planos para a demolição do prédio, que existiam quando o governo local era liderado pelo Partido Trabalhista, foram cancelados quando a subprefeitura passou às mãos dos Liberais Democratas.

O incidente resultou na morte de seis pessoas, incluindo a brasileira Dayana Francisquini Cervi, de 26 anos, e seu casal de filhos, Pedro e Thaís.

A história ganhou a capa dos jornais britânicos quando foi divulgado que Rafael, 31, marido de Dayana e pai de Pedro e Thaís, falou com ela poucos minutos antes de sua morte, quando ela estava presa no seu apartamento e tinha dificuldades para respirar.

As outras vítimas eram duas mulheres com idade aproximada de 30 anos e uma bebê de apenas três semanas de uma delas.

Cerca de 30 pessoas foram resgatadas. Aproximadamente metade foi levada ao hospital com dificuldades de respirar por conta da fumaça.

Todas as fatalidades envolveram vítimas que estavam no 11º andar.

A polícia disse que Dayana, Felipe e a bebê de três semanas morreram no hospital. Os outros três corpos, incluindo o de Thaís, foram retirados do prédio sem vida, horas depois do início do fogo, quando os cerca de cem bombeiros conseguiram controlar a situação.