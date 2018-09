Falha em equipamento afeta celulares da Vivo em SP Uma falha de comunicação em uma central da operadora Vivo deixou mudo alguns aparelhos celulares no fim desta manhã na capital paulista. Os usuários não estão conseguindo fazer ou receber ligações e, em alguns casos, as ligações ficam cortadas. Ainda não há informação sobre quantos usuários foram afetados e quais regiões sofreram com o problema. Também não há informação sobre quando o sistema será restabelecido.