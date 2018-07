Falha em GPS faz idosa a caminho de Bruxelas parar na Croácia

Uma sexagenária belga que confiou em seu GPS para conduzi-la de sua cidade até Bruxelas, em uma jornada de 61 quilômetros, acabou indo parar dois dias depois em Zagreb, capital da Croácia, a 1450 km de sua casa.

Sabine Moreau, de 67 anos, saiu no sábado, dia 5 de janeiro, do vilarejo de Solre-sur-Sambre para encontrar uma amiga na capital da Bélgica e colocou o endereço no aparelho de navegação por satélite.

Distraída, ela percebeu que o GPS a estava mandando seguir um caminho estranho, atravessando a Alemanha e outros países, mas, distraída, não ligou.

"Eu vi todo tipo de tráfego passar. Primeiro em francês, depois em alemão. Colônia, Aachen, Frankfurt... mas eu não fazia nenhuma perguntas, apenas acelerava", disse ela, de acordo com o jornal belga Het Niewsblad.

Na longa viagem, Sabine Moreau reabasteceu o carro duas vezes, se envolveu em um pequeno acidente e chegou a dormir algumas horas no carro, parando ao lado da estrada.

Mas ela garante que não percebeu o que estava acontecendo até que chegou a Zagreb.

A polícia chegou a vasculhar a casa da sexagenária atrás de pistas sobre seu desaparecimento e estavam prestes a ampliar a investigação quando ela ligou e disse onde estava.

"Estranho? Talvez, mas eu só estava distraída e preocupada", disse Sabine.

Em seguida, segundo o jornal belga La Nouvelle Gazette, ela dirigiu de volta à Bélgica ainda usando o GPS para se orientar.