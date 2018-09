Falha em linha do Metrô de SP altera circulação de trens Uma falha em um equipamento na Estação Sacomã, na Linha 2-Verde do Metrô (Sacomã-Vila Madalena), alterou a circulação de trens desde às 13h47 em São Paulo. Um dos sentidos foi interditado e o trecho entre as estações Sacomã e Alto do Ipiranga é percorrido em uma única via.