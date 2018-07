Falha em sinalização paralisa trens do Metrô do DF Uma falha na sinalização, causada por problema eletrônico, das duas linhas de trens do Metrô do Distrito Federal, paralisou a circulação das composições por mais de uma hora na manhã de hoje. Segundo o metrô, o Centro de Controle de Operação do Metrô perdeu a sinalização das duas vias de ligação, que são Asa Sul/Ceilândia e Asa Sul/Samambaia e o sistema foi paralisado totalmente entre as 8h09 e 9h20, por medida de segurança.