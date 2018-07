Falha em sistema da PF prejudica 950 atendimentos A falha no sistema da Polícia Federal, que desde as 8 horas da manhã desta segunda-feira interrompeu a emissão e a entrega de passaportes no Estado de São Paulo, deve impossibilitar cerca de 950 atendimentos até o final do dia, informou a Superintendência Regional da PF. A grande maioria dos afetados tinha agendamento na sede da Superintendência, no bairro paulistano da Lapa.