Falha em sistema impede emissão de passaportes em SP Uma falha no sistema da sede da Polícia Federal, localizada na Lapa, na zona oeste de São Paulo, impediu a emissão de passaportes durante toda a manhã desta segunda-feira, 7. As pessoas que estiveram no local em busca do documento foram orientadas a retornar em até 15 dias, sem necessidade de reagendar horário, informou a assessoria do órgão.