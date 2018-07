Falha em sistema suspende decolagens em Congonhas Uma falha num sistema da Aeronáutica suspendeu todas as decolagens programadas no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, na manhã deste sábado. De acordo com informações preliminares da Infraero, as partidas estão sendo canceladas desde as 11h45. Os pousos ficaram suspensos por dez minutos, entre as 11h45 e as 11h55. Às 13h30, ainda segundo a Infraero, as aeronaves pousavam normalmente e o aeroporto operava visualmente. Já as decolagens continuavam suspensas neste horário. Contudo, segundo a Infraero, o movimento era tranqüilo no terminal. Até as 13h30, a Aeronáutica ainda não havia se pronunciado sobre a suspensão das decolagens. (61) 3966-9638 / 9640 (Fabiana Marchezi/13h39)