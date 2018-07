Falha em subestação corta luz em metrô e bairros de SP

Segundo a CTEEP, o problema começou às 5h48. Após as providências para recomposição, a carga foi restabelecida às 5h58. A subestação teve a situação completamente normalizada às 6h03. De acordo com a empresa, a fonte de alimentação para a Linha 4 do Metrô foi normalizada em 10 minutos, às 5h58, ao contrário do informado pelo Metrô anteriormente - que acusou o problema de falta de luz no período das 8h às 8h30. Até às 9h40 de hoje, a assessoria da Via Quatro, concessionária que administra a Linha 4, não havia informado o horário correto da interrupção da energia.

O problema apareceu na subestação Milton Fornasaro, segundo a CTEEP, durante atividades de substituição de equipamentos que estavam sendo executadas, com previsão de término às 6h de hoje, seguindo o planejamento realizado em conjunto com o Operador Nacional do Sistema (ONS).

Durante o processo de finalização do trabalho, houve o desligamento indevido de parte da subestação pela atuação do sistema de proteção. Segundo a CTEEP, as obras e atividades de manutenção nas instalações são realizadas normalmente durante a noite, quando a demanda de energia elétrica é menor e o processo de normalização ocorre antes das 6 horas da manhã. Segundo a CTEEP, a subestação já está operando normalmente.

Por conta da interrupção na transmissão de energia, trechos dos municípios de Barueri, Cajamar, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba e Taboão da Serra, na Grande São Paulo, e parte dos bairros de Alto de Pinheiros, Anhanguera, Barra Funda, Butantã, Campo Limpo, Consolação, Jaguaré, Jardim Paulista, Lapa, Morumbi, Vila Leopoldina e Vila Sônia, nas zonas sul e oeste da cidade, ficaram sem luz por cerca de 15 minutos, segundo a AES/Eletropaulo.