Falha em trem afeta Linha 1 do Metrô-SP por 30 minutos Um problema em um trem prejudicou, por cerca de 30 minutos na tarde de hoje, a circulação na Linha 1 - Azul da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), sentido Jabaquara. De acordo com a assessoria do Metrô, o incidente ocorreu às 13h55 na Estação Sé. Os passageiros tiveram de desembarcar para que a composição fosse guinchada. O problema foi resolvido às 14h27. A circulação está sendo normalizada gradativamente.