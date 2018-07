Falha em trem da CPTM tumultua Estação Brás, em SP Um defeito no sistema de tração de um trem da Linha 12-Safira no momento da partida da Estação Brás, no trajeto Brás-Calmon Viana, causou tumulto na linha nesta tarde. A falha provocou acúmulo de usuários na estação e maiores intervalos entre os trens, segundo informação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).