Falha em trem do Metrô paralisa linha azul em SP

Em comunicado à imprensa, o Metrô informa que o problema teve início às 19h15 e que técnicos do Metrô estão no local para retirada da composição. "Os trens circulam com velocidade reduzida no momento e há controle de fluxo nas estações por questões de segurança". Segundo a nota oficial, os usuários estão sendo avisados pelo sistema de som dos trens e estações, site e redes sociais.

Pelo Twitter, os usuários reclamam de filas enormes e falta de trens na estação do Paraíso, que faz a ligação da linha 1-azul com a linha 2-verde. De acordo com o Metrô, os trens estão operando com velocidade reduzida, mas os passageiros relatam que o sentido Jabaquara está parado, sem a passagem de nenhum trem. A plataforma na estação da Sé está lotada - mais do que o usual para o horário de pico.

Usuários relataram pelo Twitter que estão em um vagão de trem parado por mais de 20 minutos, com pessoas passando mal. De acordo com a assessoria do Metrô, o problema aconteceu próximo à região da Luz e ainda "está sendo apurado".