Falha em trem em SP faz passageiro andar sobre trilhos Uma composição do Expresso Leste da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) sofreu uma avaria mecânica hoje, na zona leste de São Paulo, o que fez com que passageiros acionassem o alarme de emergência, descessem dos vagões e caminhassem ao lado da via férrea. De acordo com a assessoria de imprensa da empresa, o problema aconteceu na linha 11/Coral, entre as estações Tatuapé e Brás e a circulação ferroviária foi interrompida. A assessoria de imprensa da companhia informou, pouco antes das 8h30, que técnicos da CPTM estavam tentando solucionar o problema, mas que ainda não havia previsão de quando a situação seria normalizada.