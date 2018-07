Falha em trem provoca transtornos no Metrô em SP Uma falha em um trem na Estação Tiradentes do Metrô de São Paulo faz com que as composições circulem com velocidade reduzida na Linha 1-Azul (Jabaquara-Tucuruvi) no início da tarde desta quinta-feira. O Metrô ainda não informou o motivo da pane. Diversos usuários reclamaram pelo Twitter sobre os transtornos devido à demora da passagem dos trens. "Entrei às 12h40 na Estação Carandiru. São 13h12 e ainda estou na Luz", escreveu uma internauta.