Falha faz metrô reduzir velocidade; CPTM volta ao normal

Segundo a Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), as composições circulam somente por uma via, com velocidade reduzida neste trecho, em razão da presença de equipes de manutenção que estão no local para reparar o problema.

O Plano de Apoio Entre Empresas de Transporte Frente à Situações de Emergência (Paese) foi acionada às 8h15, com sete veículos extras para atender os passageiros entre as estações Santo Amaro e Largo Treze. Os usuários são informados do problema por meio do sistema de som das estações, dos trens, pelo site e por cartazes na entrada das estações. Ainda não há previsão de normalização.

CPTM

A circulação dos trens da Linha 12-Safira (Brás-Calmon Viana) da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) foi normalizada às 8h30, após operar com velocidade reduzida por duas horas, devido a uma falha em uma das composições.

Por volta das 6h30, um trem que seguia para o Brás apresentou defeito no sistema de tração, entre as estações Engenheiro Goulart e Tatuapé, na zona leste. Os passageiros acionaram o sistema de emergência das portas e seguiram viagem a pé pelos trilhos da via. Por motivo de segurança, os trens operavam com maior intervalo e tempo de parada nas estações.