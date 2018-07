Falha faz trem do Metrô ser esvaziado em SP Um trem do Metrô de São Paulo teve que ser esvaziado na tarde desta quarta-feira, 5, devido a uma pane. O problema ocorreu às 14h17, segundo a Companhia do Metropolitano, na Estação Bresser-Mooca, na Linha 3-Vermelha, no sentido Palmeiras-Barra Funda.