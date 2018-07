Falha faz trens circularem devagar na Linha 5 do Metrô Uma falha em um equipamento de via faz os trens circularem mais devagar na tarde desta segunda-feira na Linha 5-Lilás do Metrô de São Paulo. A pane, segundo a empresa, ocorreu por volta das 15h30 entre as Estações Largo Treze e Adolfo Pinheiro - esta última, aberta no início do ano.