Falha geológica teria causado vazamento de óleo no ES Um vazamento de óleo da empresa Chevron Brasil, de proporções não divulgadas, foi registrado na Bacia de Campos, a 120 quilômetros da costa do Espírito Santo, ontem. O acidente, no campo de Frade (próximo ao campo de Roncador, operado pela Petrobras), deve ter sido causado por uma falha geológica. A Chevron está trabalhando na contenção do material e não acredita que o óleo chegará à costa.