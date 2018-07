Falha humana causou acidente do Playcenter em abril Laudo do Instituto de Criminalística (IC) de São Paulo apontou que houve falha humana no acidente que deixou oito pessoas feridas no parque de diversões Playcenter, na Barra Funda, zona oeste, no dia 3 de abril deste ano. As vítimas caíram de uma altura de 7 metros, após uma das travas de segurança do brinquedo Double Shock se abrir. O resultado do laudo foi divulgado ontem.