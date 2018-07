Falha humana pode ter causado pane, diz Telefônica

Segundo a Telefônica, a rede que viabiliza a realização de chamadas locais, de longa distância e para outras redes (como a de celulares) no Estado de São Paulo funciona normalmente desde as 15 horas. No entanto, diz a nota, equipes técnicas continuam trabalhando para resolver "eventuais problemas que ainda possam estar ocorrendo nos serviços prestados a alguns clientes empresariais e usuários que realizaram a portabilidade numérica."

Além de lamentar os transtornos, o comunicado é encerrado com a afirmação de que a Telefônica "reitera sua postura de respeito e cumprimento da legislação vigente, inclusive no que diz respeito ao ressarcimento aos usuários em decorrência dos problemas no completamento de chamadas ocorridos no dia de hoje."