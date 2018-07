Falha humana teria causado choque de trens nos EUA

Uma falha humana pode ter causado a colisão de um trem de passageiros com um de carga na Califórnia, na sexta-feira, no qual 25 pessoas morreram, segundo um porta-voz da empresa Metrolink. O condutor do trem, que levava 222 passageiros, teria ignorado um sinal vermelho, o que levou à colisão de frente com o trem de carga, segundo a companhia ferroviária. A colisão foi tão forte que o motor do trem de passageiros teria ido parar dentro do primeiro vagão. O condutor estaria entre os 25 mortos. De acordo com o correspondente da BBC em Los Angeles Peter Bowes, a investigação sobre o acidente ainda está em andamento. Resgate Foram necessárias mais de 24 horas para remover todos os corpos dos destroços. Eles estavam presos entre os pedaços de metal retorcido. Bombeiros cortaram o teto do trem, que tinha dois andares, removendo os pedaços um a um. Cães farejadores participaram do resgate, numa tentativa de encontrar vítimas vivas. Imagens aéreas do local do acidente mostraram equipes de resgate usando escadas para tentar retirar os feridos de dentro dos vagões do trem. O trem de passageiros viajava de Los Angeles para Moorpark, no noroeste da cidade. Dezenas de pessoas ainda estão internadas em hospitais locais, muitas em estado grave. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.