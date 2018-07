Falha impede aplicação de prova de concurso da Caixa

Foram 1.212 candidatos no bloco A e 2.229 do bloco C da Universidade Veiga de Almeida (UVA), no Rio, e 655 inscritos que estavam alocados nos prédios 2 e 9 da Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU), em São Paulo. Em nota, o Cespe afirma que os órgãos "estão analisando criteriosamente a extensão do problema para tomar as devidas providências, que serão comunicadas o mais rápido possível aos candidatos".

De acordo com a nota do Cespe, as provas foram aplicadas "normalmente", à exceção das escolas UVA e FMU. O texto afirma também que "não foi possível aplicar as provas nessas escolas tendo em vista que candidatos que fariam provas em outros locais compareceram erroneamente às escolas citadas e impediram, mediante tumulto, a realização das provas, apesar dos esforços das equipes locais no sentido de viabilizar a aplicação".

Conforme a assessoria do Cespe, o concurso não foi cancelado e todas as pessoas que fizeram a prova ontem permanecem no concurso. Na semana que vem, testes para o mesmo cargo serão aplicados nos outros Estados do País.