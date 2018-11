Falha impede roubo de caixas eletrônicos em SP

Uma falha no explosivo utilizado por três bandidos impediu o arrombamento de um caixa eletrônico do Bradesco instalado no estacionamento da loja do supermercado Sonda localizada na altura do nº 265 da rua Benjamim Pereira, no Jaçanã, zona norte de São Paulo, por volta das 21h45 de ontem. O mercado ainda estava aberto, segundo a polícia.

O trio, segundo a PM, estava de rostos à mostra e utilizou dois explosivos feitos com tubos de PVC, pólvora, pavio e bolinhas de gude, mas apenas um deles foi detonado e com impacto insuficiente para abrir a máquina, que ficou parcialmente destruída. O outro explosivo foi jogado para fora da cabine do caixa e acabou abandonado pelos criminosos, que teriam fugido a pé.

Agentes do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar foram acionados em razão do explosivo deixado no local pelos criminosos. O material será recolhido pelo Gate, que fará uma perícia na sede do batalhão e encaminhará posteriormente uma relatório para a Polícia Civil. O caso será registrado no 73º Distrito Policial, do Jaçanã.

Padaria - Explosivos foram abandonados por criminosos, nesta madrugada durante uma tentativa de explosão de dois caixas eletrônicos da rede Banco 24 Horas no interior da padaria Del Ami, localizada no nº 16 da rua Lucídio Marcondes de Souza, no Jardim João XXIII, na zona oeste da capital paulista.

O dono da padaria mora na sobreloja do estabelecimento e acordou com o barulho. Utilizando um dos três carros com os quais chegaram, os criminosos arrombaram a porta da padaria e, na sequência, quebraram a parte de cima dos caixas para inserir o explosivo. Segundos após o barulho do arrombamento, o comerciante, que já ligava para o 190, ouviu os criminosos gritarem: "Vai explodir, vai explodir", o que não aconteceu.

Como o alarme da padaria soou segundos após, a quadrilha desistiu de acionar novamente o dispositivo e deixou o local nos três carros e numa moto, segundo testemunhas. No local foram abandonados o fio e as bombas. O material também foi recolhido e será analisado pelo Gate.