Falha interrompe circulação de trens da CPTM Um defeito no fornecimento de energia elétrica interrompeu a circulação de trens da Linha 7-Rubi (Luz-Francisco Morato) da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) na manhã desta quinta-feira. De acordo com a empresa, o problema no sistema de alimentação elétrica ocorreu por volta das 7 horas, nos trens que circulavam pela região Luz, no Centro de São Paulo.