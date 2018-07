Falha interrompe operação em 2 estações do MetrôRio A Linha 1 do Metrô no Rio de Janeiro ficou sem operar por mais de uma hora no trecho entre as estações Siqueira Campos e Ipanema-General Osório, na zona sul, na tarde de hoje. De acordo com o MetrôRio, uma falta de energia fez com que as estações Cantagalo e Ipanema deixassem de funcionar.